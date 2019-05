Nzonzi: “Per la Champions può ancora succedere di tutto. Alla Roma sto bene”

Per Steven Nzonzi è stata una delle partite migliori da quando è alla Roma. Contro la Juventus il francese ha fatto valere il suo fisico nella vittoria contro i bianconeri che tiene a galla le speranze Champions dei giallorossi. Il centrocampista della Roma ha parlato nel postpartita:

NZONZI IN MIXED ZONE

Un’ottima partita, una prestazione solida soprattutto in fase difensiva nel primo tempo. Tutti molto concentrati, poi siamo riusciti a trovare i due gol che ci servivano. Ora dobbiamo continuare così per chiudere in bellezza.

Ancora credete alla Champions?

Certo, ci sono ancora due partite prima della fine e può succedere di tutto. Dobbiamo lavorare forte, crederci fino alla fine. Ci sono ancora 6 punti in palio, dobbiamo prenderli e poi vedremo cosa succederà.

C’è una partita o qualcosa in particolare che ha compromesso la qualificazione della Roma in Champions?

No, il passato è passato ed è alle spalle, questo è il calcio. Si scende sempre in campo per vincere ma non sempre è possibie. Dobbiamo concentrarci sulle prossime due partite e poi tireremo le somme.

Il tuo futuro è ancora a Roma?

Sto bene alla Roma, sono perfettamente a mio agio. Ora è importante concentrarsi sulla fine della stagione, raggiungere con la squadra i nostri obiettivi. Quello che conta ora è il presente.

Che difficoltà hai incontrato nel giocare a Roma?

Al di là delle condizioni sia a livello individuale che di squadra e difficoltà varie, si tratta di guardare avanti, chiudere meglio la stagione e poi tirare un bilancio solo alla fine.