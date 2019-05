Nzonzi: “Grande partita, lavoriamo per il posto in Europa”

Steven Nzonzi guida il centrocampo della Roma e contribuisce in maniera decisiva ai tre punti. Al termine del match il francese ha parlato raccontando le sue impressioni.

NZONZI A ROMA TV

Partita importante, risultato fondamentale per la Roma in chiave Europa.

E’ un risultato importante per la qualificazione in Europa. È stata una grande partita in casa davanti ai nostri tifosi e con grande voglia di riscattare la prestazione della settimana scorsa.

Sfida delicata, ma interpretata bene. Bravi a restare in partita. Il lavoro di Ranieri è importante in questo momento?

Sapevamo di giocare contro una grande squadra. Il livello di concentrazione è stato più alto del solito. Abbiamo lavorato bene durante la settimana e oggi l’abbiamo tradotto in campo con un’ottima prestazione.

Oggi hai catturato tantissimi palloni con personalità e cattiveria. Possiamo dire che a fine campionato ti sei ritrovato a tuo agio in questo tipo di gioco e nella Serie A?

Mi sento bene fisicamente e anch’io ho voglia di conquistare questo posto in Europa. Vogliamo tutti lavorare duramente e dare il massimo fino all’ultima giornata.

Ti sei ambientato bene. Ti senti bene a Roma?

Sto bene. Adesso è importante continuare così. Adesso sta a noi chiudere al meglio la stagione.