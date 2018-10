Nzonzi-Dzeko: tre punti d’oro. La Roma affonda l’Empoli 2 a 0 – FOTO

EMPOLI – Conta solo il risultato. Roma molle, fiacca e a tratti fastidiosa da vedere in un secondo tempo lasciato completamente all’Empoli. I giallorossi prima passano in vantaggio con Nzonzi, dodicesimo marcatore della stagione, poi devono ringraziare gli errori di Caputo, e il gol nel finale di Dzeko

NZONZI – Empoli compatto, aggressivo e con personalità. “Raccoglie poco rispetto al modo in cui gioca”, si dice da inizio stagione sulla squadra di Andreazzoli. Contro la Roma i toscani hanno fatto buona densità a centrocampo, facendo un buon pressing per oltre mezzora. Poi però è uscita la qualità giallorossa, e quella del singolo. Due tiri di Under che hanno spaventato Terracciano, poi il gol arrivato a dieci dalla fine del primo tempo con l’ormai solito assist di Pellegrini ma con il finalizzatore che non ti aspettavi. Ottimo calcio di punizione in area del centrocampista e colpo di testa all’indietro di Stevan Nzonzi che ha preso il tempo sul difensore empolese, riuscendo a indirizzare all’angolino basso della porta azzurra.

DIFESA – Dodicesimo giocatore della rosa ad andare in gol in questa stagione, terzo assist di fila per Lorenzo Pellegrini e 4-2-3-1 sempre più gradito dai giocatori che nel primo tempo hanno concesso poco o nulla alla squadra di casa. Buona prova di Luca Pellegrini: il giovane terzino ha coperto bene gli attacchi dell’Empoli, che ha sempre provato a sfondare dalla sua parte, meno impegnato invece Santon, ben protetto anche da Manolas.

CAPUTO – Secondo tempo non facile per la Roma: meriti dell’Empoli che ha colpito il suo settimo palo stagionale con Bennacer, ma anche per i demeriti della squadra di Di Francesco che è entrata un po’ leggera dagli spogliatoi. Dopo dieci minuti il secondo spavento per i giallorossi: su calcio d’angolo deviazione in area di Luca Pellegrini, Under è arrivato in corsa e il pallone ha sbattuto sulla sua mano. Dopo dieci replay sul monitor del Var, Mazzoleni ha deciso di concedere il calcio di rigore. La fortuna questa volta ha baciato la Roma: tiro di Caputo in curva, e ancora vantaggio della Roma. Di Francesco è subito corso ai ripari, mettendo più esperienza in una partita molto delicata: fuori Luca Pellegrini, dentro Florenzi.

DZEKO NEL NULLA – Roma sparita dal campo, Empoli aggressivo e vicino al pareggio in altre due occasioni. Ancora Caputo protagonista che non ha centrato la porta davanti a un Olsen inferocito. Doppio cambio a un quarto d’ora dalla fine con l’ingresso in campo di Cristante e Jesus per Pellegrini e Under. Cambio di modulo con la difesa a cinque per tentare di salvare il risultato, non per provare a creare gioco. Secondo tempo inguardabile, a tratti fastidioso da vedere, ma alla fine il risultato è arrivato grazie anche alla rete di Dzeko a cinque dalla fine che ha chiuso i giochi. Il bosniaco ha iniziato l’azione con il passaggio ad El Shaarawy, poi l’ha conclusa battendo Terracciano. Quarto gol in due partite, Edin è tornato. Quarta vittoria consecutiva, la più sudata: la Roma deve ringraziare gli errori di Caputo nel secondo tempo, e i gol di Nzonzi e Dzeko. Ora la sosta per tornare a respirare dopo dieci giorni di apnea.

CRONACA PARTITA (a cura di Francesco Iucca)

TABELLINO

Empoli-Roma 0-2

Marcatori: 36′ Nzonzi, 85′ Dzeko

EMPOLI (4-3-1-2): Terracciano; Di Lorenzo, Silvestre, Maietta, Veseli; Acquah (73′ Traore), Capezzi (79′ La Gumina), Krunic; Zajc; Bennacer, Caputo.

A disposizione: Provedel, Fulignati, Marcjanik, Rasmussen, Untersee, Brighi, Ucan, Jakupovic, Mraz.

Allenatore: Aurelio Andreazzoli

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Santon, Manolas, Fazio, Luca Pellegrini (59′ Florenzi); De Rossi, Nzonzi; Under (73′ Jesus), Lorenzo Pellegrini (73′ Cristante), El Shaarawy; Dzeko.

A disposizione: Mirante, Fuzato, Marcano, Karsdorp, Coric, Zaniolo, Perotti, Kluivert, Schick.

Allenatore: Eusebio Di Francesco

Arbitro: Mazzoleni

Assistenti: Longo e Rocca

IV Uomo: Piccinini

VAR: Pairetto

AVAR: Manganelli

NOTE Ammoniti 36′ Bennacer, 49′ Lu. Pellegrini

CRONACA PRE PARTITA

Ore 20.10 – Le squadre rientrano negli spogliatoi.

Ore 19.50 – La Roma entra in campo per il riscaldamento.

Ore 19.00 – La Roma è arrivata allo stadio Castellani.