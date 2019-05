Nuovo striscione a Tor di Valle: “Via gli aziendalisti dalla Roma”

Una settimana di fuoco per la Roma. Non cessa la contestazione da parte del tifo giallorosso nei confronti della proprietà americana. Dopo l’incontro di Trigoria e la protesta di ieri pomeriggio all’Eur, ecco un altro striscione che si aggiunge alla collezione delle numerose “pezze” esposte in giro per la città, e non solo, in questi giorni. A Tor di Valle, zona dove dovrebbe sorgere il nuovo stadio, spunta un telo bianco con con scritto: “Via gli aziendalisti dalla Roma”.