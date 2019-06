La Notte dei Re, Totti: “Ci sono tanti campioni, vederli dal vivo sarà bello per i tifosi” – LIVE – FOTO

A due passi dallo stadio Olimpico, al Foro Italico, questa sera va in scena l’atteso incontro di calcio 6 contro 6, su due tempi da 30 minuti ciascuno, che si disputerà sul centrale dello Stadio del Tennis.

Le due squadra guidate da Totti e da Figo. Oltre a loro, saranno tante le stelle che prenderanno parte al match come, ad esempio, Pirlo, Julio Cesar, Roberto Carlos, Hierro, Toni, Cambiasso, solo per fare alcuni nomi.

LIVE

18:30 – Al Foro Italico arrivano insieme Francesco Totti e Antonio Cassano. Di seguito arrivano anche gli altri protagonisti della ‘Notte delle Stelle’. L’ex capitano giallorosso parla ai microfoni di Sky: “È un’iniziativa benefica, spero che possa venire più gente possibile. Ci sono tanti campioni, vederli dal vivo sarà bello per chi non ha avuto in passato la possibilità di farlo. Il clima? Non poteva deludermi (ride, ndr)”

18:00 – Alcuni dei protagonisti dell’evento lasciano l’Hotel Parco dei Principi dove si sono radunati per raggiungere il Foro Italico. Tra le tante stelle anche gli ex attaccanti giallorossi Cassano e Toni.