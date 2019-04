Sono immagini terribili quelle che arrivano da Parigi. La cattedrale di Notre Dame in fiamme ha colpito tutto il mondo, ma più di tutti ovviamente la popolazione francese. Anche la Roma si è unita ai messaggi di vicinanza: “Le immagini di un simbolo dell’Europa che brucia ci spezzano il cuore. Forza Parigi, forza Notre Dame”. Il rogo si sarebbe sviluppato da un’impalcatura. Isolata l’Ile-de-la Cité. Per ora non risultano feriti.