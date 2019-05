Nostalgia De Rossi, Sarah racconta Daniele: “Sorride, ogni tanto si distrae. Andrà tutto bene” – FOTO

Dopo le emozioni della sua ultima partita con la maglia della Roma e l’addio al popolo giallorosso, Daniele De Rossi ha staccato la spina decollando verso Tokyo, in quel Giappone che lo ha fatto innamorare. Insieme a lui l’inseparabile anima gemella, Sarah Felberbaum. L’ormai ex capitano giallorosso sta cercando serenità, nonostante l’inchiesta pubblicata stamattina da ‘La Repubblica’. Scattando magari qualche foto alla moglie, pubblicata poi sul suo profilo Instagram. Proprio in uno di questi scatti spuntano i commenti dei romanisti, già nostalgici. “Come sta Danielino? Ha mangiato?” chiede un tifoso. E Sarah, da brava mamma, lo rassicura: “Sta bene. Mangia tre pasti completi al giorno, cammina e sta all’aria aperta. Sorride, ride, ogni tanto si distrae e poi torna da me. Legge e guarda una serie Netflix in portoghese con i sottotitoli in italiano. Mi prende una ciocca di capelli e la arrotola al dito fino a farmi male. Lo sgrido. Smette… ma dopo ricomincia. Dice di non poterne fare a meno. Sta bene e andrà tutto bene. Il prossimo aggiornamento tra qualche giorno”. Ma non è il solo commento ad aver ricevuto una risposta da parte di Sarah. “Ti amiamo Daniele!”, “Siamo una cifra mi sa” ammette la moglie di Daniele, sommersa dai tanti messaggi di affetto. Poi non può far altro che constatare: “Bacia con più trasporto il tartan sotto la Sud? Di fronte al tartan sotto la curva alzo le mani”.