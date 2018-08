“Non c’è partita che ci vedrà perdere”. La Sud è tornata, ecco tutti i nuovi cori – FOTO – VIDEO

“Voglio solo star con te”. Un coro che ha accompagnato la Roma per tutta la scorsa stagione, fino ad un passo dal sogno. Un credo, per i ragazzi della Sud, che sono pronti a fare il personale esordio in campionato nella loro casa, quella di sempre, pronti a spingere la squadra. E lo faranno in grande stile, con 5 nuovi cori che ForzaRoma.info vi svela in anteprima, a meno di 24 ore dall’inizio del match con l’Atalanta. Ecco tutti i testi integrali:

Bonnie Tyler

‘It’s a heartache’

(introduzione)

Per la maglia è il nostro amore

Lotta e vinci il Tricolore

Per noi!! (coro all’infinito)

Forza Roma

Attacca senza tregua

Conquista la vittoria

L’orgoglio sei di questa città! Forza Roma

Attacca senza tregua

Conquista la vittoria

L’orgoglio sei di questa città! Forza Roma…

G.Cinquetti-Dalida

‘Quelli erano i giorni’

(introduzione)

La nostra maglia sosteniamo

Orgoglio di questa città

Sempre al tuo fianco e in ogni stadio

Un grido di battaglia si alzerà (coro all’infinito)

Dai Ro-ma – fac-ci – un – goal

Dai Roma facci un goal

Al mondo non posso chiedere di più

Ovunque tu sa-rai!

Combatti e vin-ce-rai!

Dai Forza Roma

Lotta e non mollare mai! Dai Ro-ma – fac-ci – un – goal

Dai Roma facci un goal

Al mondo…

Kim Wilde

‘Cambodia’

Non c’è partita che

Ci vedrà perdere

Ovunque giocherà

Ci troverete là

Non scorderemo mai

Chi lotta insieme a noi

Per questa maglia che

E’ sempre magica

Aesse Roma Aé

Aesse Roma Aé

Aesse Roma Aé

Aesse Roma Aé

Non scorderemo mai

Chi lotta insieme a noi

Per questa maglia che

E’ sempre magica (ricomincia di nuovo)

Non c’è partita che…

Raffaella Carrà

‘Ballo ballo’

Io – sto qui

Con un pizzico di nostalgia

Che – magia

E mi sento ancora a casa mia

Aaaaa questa squadra magica

Aaaaa voglia di cantar per te

Aaaaa strilla Forza Roma Alé (coro all’infinito)

Roma Roma Roma da capogiro

Roma Roma Roma senza respiro

Roma Roma Roma divento matto

La Roma Alé Roma Alé Roma Aléé Roma Roma Roma da capogiro

Roma Roma Roma senza respiro

Roma Roma Roma divento matto

La Roma Alé Roma Alé Roma Aléé Roma Roma…

Sinead O’ Connor

‘The foggy dew’