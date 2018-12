Nicchi (pres. Aia): “In Roma-Inter errore inconcepibile, saranno presi provvedimenti”

Continua a far discutere l’arbitraggio di Roma-Inter. Il fallo di D’Ambrosio su Zaniolo, su cui arbitro e Var hanno lasciato correre, ha scatenato una polemica che rischia di andare avanti per molto. E anche il numero 1 dell’Associazione italiana arbitri Nicchi non ci è andato leggero: “Non ho niente da dire tranne che prendere atto che c’è stato questo errore inconcepibile di cui si occuperà il designatore – ha detto a AdnKronos -. E’ un errore inconcepibile, bisogna cercare di voltare pagina, tornare a parlare di calcio, questo purtroppo è accaduto e chi è preposto esaminerà e prenderà i dovuti provvedimenti” le sue parole.