Nela: “Forse un tecnico italiano sarebbe stato più idoneo di Fonseca”

“Fonseca? Forse un allenatore italiano sarebbe stato più idoneo“, parola di Sebino Nela. L’ex calciatore della Roma è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per commentare l’arrivo del tecnico portoghese sulla panchina giallorossa. Ecco le sue dichiarazioni: “Non so, aspettiamo di vedere quali siano le sue idee. Giudicarlo adesso è sbagliato. Forse un allenatore italiano sarebbe stato più idoneo. La prossima stagione dovrà essere quella del riscatto. Bisognerà capire che squadra verrà tirata su, perché c’è molto da lavorare. Non sarà un mercato semplicissimo”.