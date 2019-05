Nedved: “Allegri ancora alla Juve il prossimo anno? Chi vivrà, vedrà”

Pavel Nedved, ex giocatore e dirigente della Juventus, ha parlato nel pre-partita della sfida con la Roma, toccando anche il tema futuro.

NEDVED A SKY

Sull’incontro tra Allegri e la società.

E’ clamoroso ma non so perché. L’incontro c’è sempre stato verso giugno, verrà anticipato alla prossima settimana. Aspettiamo.

Ci saranno molte novità sul mercato?

Credo di no, abbiamo una rosa di assoluto valore sia in Italia che in Europa. Abbiamo grandi giocatori, migliorare questa rosa sarà difficile.

Secondo lei Allegri sarà ancora l’allenatore della Juve?

Chi vivrà vedrà, uso questo detto di mio figlio. Perciò aspettiamo.