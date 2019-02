Nazionale, via allo stage: in campo anche i 5 romanisti

Nazionale al lavoro a Coverciano per lo stage di due giorni chiesto ed ottenuto dal c.t. Roberto Mancini grazie alla disponibilità dei club. Come riporta l’Ansa, dei 32 convocati, presenti in 26, compresi i tre portieri, Donnarumma, Meret e Sirigu. Assenti, oltre al capitano Chiellini (che ha risposto alla chiamata nonostante l’infortunio), i difensori Bastoni del Parma e Romagnoli del Milan, il centrocampista del Sassuolo Sensi e gli attaccanti Inglese del Parma e Berardi del Sassuolo. Per tutti loro, alle prese con qualche acciacco, massaggi e lavoro in palestra. In campo i romanisti Florenzi, El Shaarawy, Lorenzo Pellegrini, Cristante e Zaniolo.