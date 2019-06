Nazionale, Emerson: “Alla Roma grande stagione prima dell’infortunio. Tornerei in Italia”

Emerson Palmieri torna in Italia per partecipare al ritiro della Nazionale azzurra di Mancini. A Coverciano l’ex terzino della Roma, attualmente al Chelsea, è intervenuto in conferenza stampa. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni: “Prima dell’infortunio, alla Roma, avevo fatto una grande stagione. Poi il ginocchio ha rallentato tante cose, in quest’annata sono tornato l’Emerson di prima, sono ancora giovane, devo migliorare in tante cose. Sono contento di quanto fatto, ora devo dimostrare il mio valore in Nazionale. Lavorare duro e cercare di mantenere lo stesso livello. Un ritorno in Italia? Pure io vorrei, un giorno, rientrare in Italia. Sono arrivato molto giovane, la mia famiglia ama l’Italia. Per adesso sono contento al Chelsea”.