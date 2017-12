Natale a Roma per i giallorossi. Florenzi: “Dzeko il top nel 2017”. Strootman, la Juve non molla

Natale a Roma per (quasi) tutti i giallorossi. Quest’anno la Serie A ha deciso di non fermarsi durante le feste natalizie, e così anche i calciatori si sono adeguati alla novità. Di Francesco ha festeggiato con la famiglia in Abruzzo, Skorupski in Sardegna dai parenti della moglie. Mete vicine, niente New York, Dubai o Maldive. D’altronde il 30 c’è il Sassuolo e domani mattina si torna a Trigoria per iniziare a preparare la gara. Nainggolan è rimasto nella sua villa di Casal Palocco, così come Pellegrini e Perotti, a casa con la moglie incinta del secondo figlio. Natale tra Ostia e il centro di Roma per De Rossi, vigilia allo zoo per Dzeko e i suoi bambini, mentre Schick ha festeggiato a casa con la fidanzata e la famiglia. E non potevano mancare gli auguri social di Totti, atteso nei prossimi giorni a Dubai per i Globe Soccer Awards.

E mentre Nainggolan torna a commentare la sconfitta di sabato all’Allianz Stadium (“Non la miglior prestazione contro un avversario forte. Tanto rammarico per le occasione sprecate… Ci rifaremo“), proprio da Torino arriva un’indiscrezione di mercato che fa tremare i tifosi della Roma tra una fetta di pandoro e una di panettone: la Juventus sarebbe disposta a pagare la clausola rescissoria di 45 milioni di euro per portare Strootman a Vinovo. In caso, se ne parlerà a partire dal prossimo giugno. Prima di fasciarsi la testa, c’è ancora più di metà stagione da affrontare. Tempo di bilanci invece per Alessandro Florenzi: “Dzeko è stato il miglior giocatore della Roma in questo 2017, mentre il momento più bello è stato il primo posto nel girone di Champions. L’Atletico Madrid l’avversario più ostico, a marzo il periodo più complicato”.