Napoli-Roma 0-1: EL SHAARAWY – LIVE – FOTO

NAPOLI – La Roma torna al San Paolo, questa volta contro il Napoli dell’ex Carlo Ancelotti. Sfida complicata per i giocatori di Eusebio Di Francesco, ancora alla ricerca di un equilibrio tattico e psicologico. Contro gli azzurri il tecnico manterrà ancora una volta il 4-2-3-1, complici anche alcuni infortuni che assottigliano le scelte di formazione. A destra torna Santon, con la linea difensiva completata da Manolas, Jesus e Kolarov. I due mediani De Rossi e Nzonzi agiranno alle spalle di Lorenzo Pellegrini, ancora trequartista; Under con El Shaarawy a supporto di Edin Dzeko. Nel Napoli c’è Milik in attacco con Mertens in panchina, mentre a centrocampo Fabian Ruiz titolare e Zielinski out.

CRONACA PARTITA (a cura di Marco Prestisimone)

TABELLINO

Roma-Napoli 0-1

Marcatori: 14′ El Shaarawy

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Fabian Ruiz; Milik, Insigne.

A disp.: Karnezis, Daniele, Malcuit, Maksimovic, Ghoulam, Zielinski, Diawara, Mertens.

All.: Ancelotti.

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Santon, Manolas, Jesus, Kolarov; De Rossi, Nzonzi; Under, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko.

A disp.: Fuzato, Mirante, Fazio, Marcano, Lu.Pellegrini, Cristante, Florenzi, Coric, Zaniolo, Schick.

All.: Di Francesco.

Arbitro: Massa

Assistenti: Costanzo-Peretti

Quarto uomo: Giacomelli

Var: Di Bello

Ass. Var: Preti