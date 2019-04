Nainggolan torna a Roma. E ai tifosi: “Non vi ho mai dimenticati” – FOTO

Che il legame tra Radja Nainggolan e Roma non sia svanito con il trasferimento all’Inter non è un segreto. Il belga nella capitale ha lasciato ricordi, amici ma soprattutto l’affetto dei tifosi giallorossi che non si è affievolito con la distanza o con una maglia rivale. Il Ninja torna appena ne ha l’occasione, e proprio un anno dopo la magica notte dell’Olimpico contro il Barcellona si è regalato un pranzo con Kostas Manolas. La giornata romana del centrocampista non è terminata, ma è proseguita con un giro per Roma e la visita al negozio di sua proprietà. Lì – come riporta gazzetta.it – ha incontrato tanti romanisti che lo hanno raggiunto per abbracciarlo e scattare qualche foto da postare sui social. “Ma allora non ci hai dimenticato”, la domanda dei tifosi. “Mai”, la risposta di Radja. E a chi gli chiedeva “Quando torni a Roma?”, lui replicava “Presto, spero”, anche se non parlando di campo e di mercato. Per Nainggolan l’ennesima dimostrazione di un legame forte in primis con la capitale, e con il popolo giallorosso che non ha mai smesso di amarlo.