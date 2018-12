Nainggolan, spuntano gli audio sui social: “Sto facendo un macello, voglio tornare a Roma” – AUDIO

“Voglio tornare alla Roma”. I primi mesi di Radja Nainggolan all’Inter, dopo l’iniziale euforia per l’entusiasmo dei tifosi e la reunion con Spalletti, non sono stati come nei programmi del belga. Gli infortuni e la poca continuità, poi l’episodio dell’assegno clonato e i ritardi agli allenamenti che ne hanno provocato la sospensione per motivi disciplinari. In queste ore stanno circolando sui social degli audio di una conversazione privata con il Ninja: “Mamma mia, sto facendo un macello qua… Voglio tornare. Mamma mia oh, mi danno tutti per finito… Ma va bene, tanto ho sempre dimostrato sul campo e sono sempre stati zitti – le parole, decisamente al veleno, in questa conversazione, non precisata, riportata da diversi account Instagram -. Ma se tra un po’ gli interisti, per caso, vengono a leccarmi il c**o, ti giuro, gli rompo il c**o a tutti”. Poi il ‘piano’ per tornare alla Roma: “Boh, per quanto sono amico di Totti, magari spingerà lui… Ma poi dovrei fare un casino qui per potermene andare, capito?” In ogni caso, al momento non arrivano notizie né dal diretto interessato né dall’ufficio stampa dell’Inter circa la verdicità dell’audio che da qualche ora sta facendo discutere i social.