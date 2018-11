Nainggolan: “L’Inter vuole fare grandi cose, è il posto giusto per me”

Dopo le parole sulla nazionale belga, Nainggolan parla della sua nuova avventura all’Inter. Inizialmente contrariato, il centrocampista sembra finalmente aver trovato la sua dimensione anche a Milano: ”Sono arrivato in un club che vuole costruire qualcosa di grande, quindi penso di essere nel posto giusto”.

Poi tornando alla sua avventura in giallorosso: “Ho avuto la possibilità di andarmene – le sue parole in a ESPN -. Ma io ho bisogno di vivere bene ed essere felice. E in Italia si vive molto bene. Nell’estate 2017 il Chelsea è il club che mi ha offerto di più, ma c’era anche il Manchester United – prosegue Nainggolan -. Non me la sono sentita di gettare via il rispetto ottenuto in 12 anni di Italia. Se mi chiedessero dove vorrei giocare potrei dire in Premier, ma sono in Italia da talmente tanto che non ho bisogno di cambiare”, ha concluso il belga.