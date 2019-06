Nainggolan e Borriello, “Terzo tempo” social dopo la Notte dei Re – FOTO

Serata di festa in campo, sugli spalti, ma anche a match ampiamente terminato. Oltre alla grandissima parata di campioni che ha animato con il 6 contro 6 il pubblico caldo del Foro Italico, grande attesa c’era anche per gli ospiti in tribuna Vip, Radja Nainggolan in primis. L’ex ninja giallorosso prima ha tifato da semplice spettatore, poi si è unito nel post partita ai molti ex compagni di squadra per festeggiare la rimpatriata. Su instagram sia il belga sia Marco Borriello hanno documentato dettagliatamente la serata, che ha visto tra i protagonisti anche Dejan Stankovic. Un “Terzo tempo” nella Capitale tra campioni del presente e del passato.