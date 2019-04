Mourinho-Roma, Pira: “Mi è arrivata voce della telefonata. Qatar? Ho ricevuto conferme”

Qualche giorno fa, la giornalista di Sky Tg 24 Mariangela Pira, tramite un tweet aveva svelato un retroscena di una telefonata tra la Roma e Josè Mourinho. Questa mattina, la stessa è intervenuta in diretta su Centro Suono Sport dicendo: “Mi è arrivata la voce di questa telefonata tra Mourinho e la Roma, il portoghese sta vagliando diverse opzioni per il suo futuro e tra queste ci sarebbero anche i giallorossi. Non pensavo che il mio tweet scatenasse tutto quello che ha scatenato. Per quanto riguarda la notizia del fondo del Qatar interessato alla Roma ho ricevuto conferme, stanno facendo delle valutazioni. Per il pacchetto di maggioranza? Stanno considerando se investire o meno nel calcio, se in maggioranza o minoranza non lo so”.