Mourinho marca la Germania: “La Bundesliga mi entusiasma”

Josè Mourinho continua a seminare indizi – o depistaggi – riguardo il suo futuro. Le ultime dichiarazioni sono quelle raccolte dal quotidiano tedesco BILD, dove l’allenatore portoghese ha rilasciato parole di stima per la Bundesliga: “E’ un campionato molto combattuto, una competizione che mi entusiasma seguire, perché le squadre sono in costante miglioramento e generano una lotta continua in classifica“. Un tecnico, l’ex United, oggetto del desiderio di tutte le squadre europee, che ammette però il fascino per la Germania: “Gli stadi sono sempre pieni, c’è grande organizzazione ottimi progetti tecnici e tattici“.