Morto Marcello Spalletti, fratello del tecnico ex Roma. Il cordoglio dei giallorossi – FOTO

Dopo la gioia per la conquista della seconda qualificazione in Champions con l’Inter, per Luciano Spalletti arriva la terribile notizia della morte del fratello Marcello. Al dolore del tecnico, si unisce anche la Roma, che ha voluto esprimere la sua solidarietà con un messaggio su Twitter: “L’AS Roma è vicina a Luciano Spalletti per la scomparsa del fratello Marcello e partecipa al dolore della sua famiglia”. Marcello Spalletti se ne va all’età di 66 anni. Domani i funerali.