Moriero: “Roma, fuori gli attributi con l’Inter. Non tutte le colpe sono di Di Francesco”

Francesco Moriero, ex calciatore di Roma e Inter, parla della sfida tra giallorossi e nerazzurri di domenica sera in campionato. Queste le sue parole a RMC Sport: “Di Francesco è un allenatore importante, lavora con passione e intensità. Le colpe non sono tutte le sue. La piazza di Roma merita molto di più, la squadra in campionato non ha continuità mentre in Champions è andata avanti. Roma-Inter? Entrambe le squadre hanno l’obbligo di vincere. I giallorossi sono in difficoltà e sovrano tirare fuori gli attributi. L’Inter è cresciuta tantissimo, ha fatto un percorso importante in Champions in un girone difficilissimo. Spalletti è un signor allenatore, ti fa giocare bene”