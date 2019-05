Montella: “Volevo De Rossi alla Fiorentina. Ancora non l’ho sentito”

Lo ha avuto come compagno nella Capitale, lo ha allenato in giallorosso e avrebbe voluto farlo anche nella sua prima esperienza alla Fiorentina. Questo il retroscena di mercato su Daniele De Rossi svelato da Vincenzo Montella che, nella conferenza stampa di presentazione del match con il Parma, ha spiegato come avrebbe provato a strapparlo alla Roma durante la precedente avventura in viola. Queste le sue parole davanti ai giornalisti:

“Non posso giudicare le cose di altre squadre. Daniele è un ragazzo vero, eccezionale, è stato il mio primo capitano e con un suo gol ho trovato la mia prima vittoria in panchina. Nella mia prima gestione abbiamo provato a prenderlo, adesso non l’ho sentito“.