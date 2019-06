Mondiale Under 20, Pellegrini titolare nei quarti di finale contro il Mali

Proverà a continuare il sogno Mondiale dell’Italia Under 20 di Nicolato. Dopo aver battuto i padroni di casa della Polonia negli ottavi di finale, adesso arriva l’ostacolo Mali per puntare diritto alla semifinale contro l’Ucraina. Per battere la rappresentativa africana il ct azzurro si affiderà al consueto 3-5-2, con il romanista Luca Pellegrini confermato dall’inizio nel ruolo di mezzala. Di seguito le formazioni ufficiali del match:

ITALIA U20 (3-5-2) : Plizzari; Gabbia, Delprato, Ranieri; Bellanova, Frattesi, Esposito, Pellegrini, Tripaldelli; Scamacca, Pinamonti (C). All.: Nicolato.

MALI U20: Koita Y.; Konan, Fofana, Diakité O., Dramé, Camara M., Koné, Kanoute (C), Sissoko, Diaby, Koita S. All.: Kane.