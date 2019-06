Mondiale U-20, Italia-Ecuador 0-1: Luca Pellegrini in campo dal minuto 82

Cede anche all’Ecuador l’Italia di Nicolato, che dopo la delusione della semifinale contro l’Ucraina, capitola anche contro i sudamericani perdendo la finalina per il terzo e quarto posto. Una partita utile anche e soprattutto per dare spazio a quei giocatori utilizzati meno dal commissario tecnico azzurro. Proprio per questo l’esterno di proprietà della Roma Luca Pellegrini – titolare inamovibile – è partito dalla panchina, entrando al minuto 82 e sostituendo Tripaldelli, non riuscendo però a trascinare alla vittoria la squadra, mandata K.O. da una rete di Mina durante i supplementari.