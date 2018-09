Monchi sposa la causa animalista: donazione in arrivo per il suo 50esimo compleanno

In attesa di ritrovare il bandolo della matassa in casa Roma, Monchi mette un attimo da parte il calcio e si sofferma su un’altra causa: dare una mano agli animali in difficoltà. E per farlo ha deciso di sfruttare il suo 50esimo compleanno – in arrivo giovedì 20 settembre. “Mi aiuti ad aiutare? ‪Giovedì compio 50 anni, mezzo secolo… quasi nulla. E voglio festeggiarli in modo diverso – scrive il ds giallorosso sul suo profilo Instagram – Dando, non ricevendo. Aiutando e collaborando con 4 associazioni che si occupano della tutela degli animali. Mi è venuta questa idea: a quota 20.000 “mi piace” farò una donazione economica senza alcuno scopo di lucro ma per dare una vita dignitosa a moltissimi animali. Così avrò raggiunto lo scopo più importante: far conoscere il brillante lavoro che fanno queste associazioni. “Colui che nutre un animale affamato nutre la sua stessa anima” #AiutatemiAdAiutare“.