Monchi: “Nel fare mercato abbiamo dei limiti, se non troviamo nulla restiamo così”

Stasera Monchi potrà staccare un po’ la spina dal mercato, perché si torna a giocare. La sua Roma sfida all’Olimpico l’Entella per guadagnarsi l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia contro la Fiorentina. A pochi minuti dal fischio d’inizio il direttore sportivo spagnolo ha parlato ai microfoni dei cronisti. Ecco le sue parole.

MONCHI A RAI SPORT

Quanto è importante questa partita?

Per noi è molto importante. Credo che il mister e tutti noi abbiamo detto che la Coppa Italia è molto importante. Dobbiamo dare il rispetto che merita all’Entella ma dobbiamo andare avanti.

Il mercato? Tonali, Barella e Belotti?

Sono giocatori di squadre diverse e non parlo dei giocatori che non sono della Roma. Io ieri ho ascoltato il mister e ha detto lo stesso che ho detto io a “La Gazzetta dello Sport”. Noi stiamo cercando nel mercato qualche giocatore per alzare il livello ma se non lo troviamo non fa niente e rimaniamo cosi. Abbiamo dei limiti per fare le trattative e abbiamo fatto grandi investimenti in estate. La squadra per me è forte e non dobbiamo pensare che la soluzione sia fuori dalla squadra ma è dentro di essa.

Schick e Pastore. Come valuta le loro situazioni?

Io sono venti anni che faccio il direttore sportivo e non ho mai fatto valutazioni a metà stagione. Devono migliorare il loro rendimento ma c’è ancora tempo. Ti posso raccontare molte storie di giocatori che non hanno iniziato bene e poi hanno fatto grandi cose. Mi auguro che Schick e Pastore facciano una bella partita e sono convinto che siano ancora giocatori importanti per la Roma.

Il centrocampo italiano può diventare la base per il rilancio?

Si, noi siamo contenti che il centrocampo della Roma sia pieno di italiani e di giocatori forti. Speriamo che questa sia la base per un futuro importante per la Roma e per la Nazionale.

De Rossi?

Noi abbiamo parlato di questo. Daniele per noi è importantissimo, sono due mesi e mezzo che è infortunato ma siamo convinti che piano piano sta guarendo e pensiamo che possa essere pronto per la seconda parte di stagione.

State pensando a Badelj?

Prima ho detto che non parlo dei giocatori che non sono della Roma figuriamoci di uno della Lazio (ride, ndr). Lo volevo prendere quando ero al Siviglia prima che andasse all’Amburgo ma in questo momento non ci stiamo pensando.