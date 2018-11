Monchi, incontro con l’agente di Bouah: la Roma lavora al rinnovo

Monchi lavora per il futuro. A Trigoria è andato in scena un incontro tra il direttore sportivo della Roma e Paolo Paloni, agente di alcuni dei giovani giallorossi: sul piatto – riporta Tuttomercatoweb – soprattutto il rinnovo del terzino Devid Bouah, che si è rotto il legamento del crociato del ginocchio destro la scorsa settimana. Oltre al classe 2001 si è parlato anche di Antonucci (ora al Pescara in prestito), Frattesi (di proprietà del Sassuolo ma sul quale la Roma vanta un diritto di recompra) e Lorenzo Valeau, attualmente all’Ascoli.