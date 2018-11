Monchi: “Dobbiamo vincere, non possiamo guardarci indietro”

La speranza di Monchi è che si riveda la Roma della Champions. “Mi aspetto una reazione”, ha detto oggi al pranzo con la dirigenza Blancos, affidandosi a Di Francesco (“Siamo in buone mani”). A pochi minuti dal fischio d’inizio il ds spagnolo ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco le sue parole.

MONCHI A ROMA TV

“Notte bellissima, magica, per tutti noi che sentiamo questa società. E’ meritata per tutti, non solo per Francesco, che è uno dei giocatori che hanno avuto tanto successo in questa società”.

Stasera può essere il momento dei giovani, sotto gli occhi di tutti questi campioni.

Tutti i campioni hanno avuto un inizio, anche Zaniolo e Kluivert. Anche Francesco, Falcao, Bruno Conti e tutti gli altri hanno avuto un momento difficile e poi sono diventati importanti. Abbiamo le qualità, sono giocatori forti e bisogna essere convinti che diventeranno giocatori importanti.

Il Real sembrava in emergenza, invece manca solo Casemiro.

Sì, hanno avuto problemi fisici ma manca solo Casemiro praticamente. Dobbiamo vincere, non possiamo guardare indietro.