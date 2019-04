Monchi: “Felice per la vittoria della Roma”

Monchi torna a parlare di Roma. L’attuale direttore sportivo del Siviglia, al termine della gara vinta contro il Betis, ha risposto alle domande dei giornalisti. Lo spagnolo ha parlato del periodo di forma della sua squadra, affermando che una vittoria nel derby è sempre importante. L’ultima frase però, è dedicata ai giallorossi. “È una gioia, una partita importante, non solo perché è un derby ma anche per i tre punti. Siamo in lotta per la corsa Champions, tre vittorie consecutive danno molta fiducia. E sono anche più felice perché ha vinto anche la Roma“.