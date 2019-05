Monchi allontana Di Francesco dal Siviglia: “Lo ammiro, ma non è la nostra prima scelta”

In Spagna c’era già chi giurava che il Siviglia stesse pensando a Di Francesco per la panchina, ma a smentire la trattativa è subito arrivato Monchi, attualmente direttore generale sportivo del club andaluso. Ecco le dichiarazioni dell’ex dirigente della Roma ai microfoni di Radio Marca: “Eusebio è una persona che ammiro, con cui ho vissuto due magnifici anni a Roma, ma non è per nulla la prima opzione. Oggi il nostro allenatore è Joaquín Caparrós, voglio valutare la possibilità di Joaquín come la più probabile: dobbiamo analizzarla e deciderla. La prossima stagione ci saranno cambiamenti, non so se molti di quelli che la gente pensa. Devo studiare le cose con calma e vedere quali possibilità ci offre il mercato“.