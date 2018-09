Modric: “Felice per la vittoria, abbiamo creato molte occasioni. Il Mondiale mi ha portato via energie”

Niente da fare per la Roma: nella prima giornata del gruppo G di Champions League, il Real Madrid batte i giallorossi per 3 a 0 grazie ai gol di Isco, Bale e Mariano Diaz. Al termine del match, il centrocampista dei blancos Luka Modric ha rilasciato alcune dichiarazioni.

MODRIC IN ZONA MISTA

“Sono molto felice per la nostra prestazione e per la vittoria, abbiamo giocato una partita molto completa, abbiamo creato molte occasioni e in più siamo riusciti a segnare tre gol. La Coppa del Mondo mi ha portato via tante energie fisiche e mentali, ma mi sento meglio ogni giorno e spero di continuare a giocare come ho fatto stasera. Con Casemiro e Kroos mi sento molto a mio agio con loro, abbiamo giocato insieme per più di tre anni, ci conosciamo quasi ad gli occhi chiusi, ma mi sento anche molto a mio agio con gli altri. Pallone d’Oro? Confesso che i tifosi e i compagni di squadra me lo chiedono, ma non mi ossessiona. L’importante è la squadra. Se lo vinco, molto bene, sarò molto felice, ma se non è così, la vita va avanti”.