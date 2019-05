Mirante: “Oggi è una finale, vogliamo confermarci. Sarà fondamentale l’approccio”

La Roma cerca col Genoa i punti per la Champions. I giallorossi scendono in campo al “Ferraris” contro la squadra di Prandelli per continuare la corsa al quarto posto. A pochi minuti dal fischio d’inizio ha parlato Antonio Mirante. Ecco le sue parole.

MIRANTE A ROMA TV

La differenza oggi la fanno le motivazioni?

Abbiamo entrambe grandi motivazioni, veniamo da periodi diversi, noi vogliamo confermarci e loro vogliono ottenere punti salvezza. Partita difficile in uno stadio complicato, sappiamo che sono finali per noi e vogliamo confermarci.

Che partita vi aspettate?

Una partita maschia, di grande sacrificio, bisogna fare fatica oggi, ne siamo consapevoli e sarà fondamentale l’approccio. Dobbiamo entrare con le antenne dritte.