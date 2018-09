Milan, sempre più vicino il ritorno di Gandini. Incontro a Londra con Gazidis

È sempre più vicino il rientro al Milan di Umberto Gandini, pronto a lasciare la carica di amministratore delegato della Roma per affiancare Ivan Gazidis. Come riportato da “La Gazzetta dello Sport”, in questi giorni l’ad giallorosso e il dirigente ex Arsenal si incontreranno a Londra, in un vertice chiave per discutere la divisione dei compiti e studiare già le prossime strategie.

Gandini riprenderebbe il suo ruolo di figura istituzionale rossonera nei rapporti con l’Uefa, a lui spetterebbe la diplomazia con il massimo organo europeo per discutere il settlement agreement o addirittura discutere il voluntary.