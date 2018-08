Milan-Roma 1-1: Kessie, FAZIO. Annullati gol a Higuain e Nzonzi – LIVE – FOTO

MILANO – Quattro giorni dopo il pareggio soffertissimo contro l’Atalanta, la Roma torna in campo per affrontare un altro match molto impegnativo. La squadra di Di Francesco fa visita al Milan di Gennaro Gattuso, reduce dalla rimonta subita in casa del Napoli. Roma in campo con un nuovo modulo. Difesa a 3, con Karsdorp e Kolarov che avanzano sulla linea dei centrocampisti, mentre Ivan Marcano fa il suo debutto come terzo di sinistra accanto a Fazio e Manolas. Javier Pastore agirà dunque da trequartista, suo ruolo naturale, ma stavolta a supporto della coppia composta da Edin Dzeko e Patrik Schick (con El Shaarawy e Under in panchina, mentre Perotti è out). Il campo poi dirà come giocheranno Pastore e Schick, se centralmente o più larghi a formare un 3-4-3. In casa Milan, invece, torna Calhanoglu dopo la squalifica scontata.

Milan-Roma 1-1

Marcatori: 40′ Kessie, 58′ Fazio

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez (76′ Laxalt); Kessié, Biglia, Bonaventura (84′ Simic); Suso, Higuain, Calhanoglu (81′ Castillejo).

A disposizione: Reina, A. Donnarumma, Caldara, Abate, Bakayoko, Bertolacci, Cutrone, Borini.

Allenatore: Gattuso.

ROMA (3-4-1-2): Olsen; Manolas, Fazio, Marcano (45′ El Shaarawy); Karsdorp (78′ Santon), De Rossi, Nzonzi, Kolarov; Pastore (68′ Cristante); Schick, Dzeko.

A disposizione: Fuzato, Greco, Juan Jesus, Luca Pellegrini, Lorenzo Pellegrini, Coric, Zaniolo, Under, Kluivert.

Allenatore: Di Francesco

Arbitro: Guida di Torre Annunziata

Assistenti: Carbone e Passeri

IV uomo: Chiffi

VAR: Mazzoleni

AVAR: Del Giovane

NOTE Ammoniti: 77′ Cristante Spettatori: 57.789

Ore 20.15 – Le squadre sono rientrate negli spogliatoi.

Ore 19.45 – Le squadre sono scese in campo per il riscaldamento.

Ore 19.30 – La Roma è scesa in campo per la ricognizione.

Ore 19.16 – Anche la Roma ha raggiunto lo stadio San Siro.

Ore 19.12 -Il Milan è arrivato allo stadio.

Ore 19.00 – La Roma ha lasciato l’hotel per dirigersi allo stadio.