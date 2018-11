Milan, Gattuso: “Lo scorso anno a Roma la mia settimana più bella su questa panchina”

Ieri sera all’Olimpico il Milan ha compiuto una piccola impresa, andando a un passo dalla vittoria in casa della Lazio con una formazione decimata dagli infortuni. Uno stadio che porta fortuna a Gennaro Gattuso, che non ha dubbi sul momento più bello della sua avventura sulla panchina del Milan: “Lo scorso anno quando abbiamo passato una settimana intera a Roma – racconta alla tv ufficiale del club rossonero -. Lì c’è stata la vittoria con la Roma in campionato e la semifinale di Coppa Italia vinta ai rigori contro la Lazio. Siamo stati nella capitale 7-8 giorni insieme, abbiamo giocato e abbiamo lavorato. E’ stata una settimana bellissima”.