Milan, Calabria: “La Roma ha reagito con orgoglio, ma il pareggio è il risultato giusto”

Davide Calabria, terzino del Milan, al termine della partita pareggiata contro la Roma ha detto:

CALABRIA ALLA RAI

Vi aspettavate qualcosa di più?

Per come è andata abbiamo fatto un buon primo tempo e loro una buona ripresa. Penso che il pareggio sia il risultato più giusto, non dovevamo subire gol al primo minuto della ripresa.

C’era un po’ di Coppa Italia nelle gambe?

Penso che il fattore stanchezza sia minimo perché ci alleniamo molto bene. Loro hanno reagito nell’orgoglio.

Che clima c’era a Roma?

Era una contestazione del loro pubblico quindi sicuramente non è un periodo positivo per loro. Ci siamo passati anche noi a dicembre e in questi momenti si da sempre qualcosa in più.

Nel secondo tempo la squadra non supportava bene Piatek…

Sicuramente il gol che abbiamo preso non ci ha aiutato mentalmente. Nel secondo tempo loro sono stati aiutati dal pubblico e noi ci siamo abbassati un po’ troppo.