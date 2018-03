Milan, Bonucci: “Obiettivo Champions, abbiamo le carte in regola e ci crediamo”

Con la vittoria contro la Roma di domenica scorsa il Milan è praticamente rientrato nella lotta per la Champions. I rossoneri infatti distano 7 punti dall’Inter con il derby milanese da giocare proprio domenica mentre Roma e Lazio saranno impegnate con Napoli e Juve. Il capitano del Diavolo Leonardo Bonucci, fresco di finale di Coppa Italia conquistata contro i biancocelesti, crede nella clamorosa rimonta: “Vincere aiuta a vincere, ma bisogna mantenere i piedi per terra, quello che è passato è passato. Guardare avanti con la convinzione di essere una squadra che può dire la sua contro tutti”, le sue parole a Sky Sport. “La Champions? Sì, è un obiettivo e credo che questa squadra abbia le carte in regola per arrivare a quello che era uno degli obiettivi ad inizio anno”.

L’ex Juve continua: “Ho sempre creduto nell’impossibile, ho lavorato e lottato per arrivare a grandi obiettivi, sia a livello personale sia nella squadra dove militavo prima ho raggiunto risultati importanti attraverso lavoro e sacrificio. Qualcuno ci dava per spacciati già ad ottobre, ci credo finché la matematica non ci dirà il contrario”.