Mercato Roma, Simonian (ag Pastore): “Sicuramente rimarrà a Roma”

Una prestazione che sa di rivalsa, che potrebbe rilanciare le ambizioni del Flaco nella formazione giallorossa. Contro il Cagliari Javier Pastore ha giocato probabilmente la sua miglior partita con la maglia della Roma, confermando le grandissime doti tecniche soprattutto perché accompagnato da una buona condizione fisica. Quella che gli è mancata durante tutto l’anno per fare la differenza nella Capitale. E proprio del suo futuro in città ha parlato a corrieregiallorosso.com l’agente Marcelo Simonian: “Javier rimarrà sicuramente a Roma. Non ho ancora parlato con la società e non mi hanno contattato“.