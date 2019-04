Mercato Roma, si lavora al rinnovo di El Shaarawy

El Shaarawy è a caccia del decimo sigillo stagionale per arrivare in doppia cifra, intanto si ferma a Trigoria per un fastidio muscolare al polpaccio e Ranieri sta studiando se portarlo o meno a San Siro per la sfida con l’Inter di sabato. Come riporta gazzetta.it, al Fulvio Bernardini, stanno pensando anche il rinnovo del numero 92 giallorosso in scadenza nel giugno 2020. La sua maglia è tra le più vendute, il suo nome uno dei più spendibili all’estero e sui social (solo su Instagram ha 3.7 milioni di follower, 1.3 in più della Roma) e anche questo per il club conta parecchio. Ecco perché la strada per il rinnovo, soprattutto in caso di Champions, sembra in discesa. Per arrivare quarta, però, la Roma ha bisogno del suo capocannoniere in Serie A e per questo farà di tutto per recuperarlo.