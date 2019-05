Mercato Roma, si complica la pista Cragno

Chiusa la stagione 2018/2019, è già tempo di pensare al prossimo anno. Con Petrachi in dirittura d’arrivo nel ruolo di ds, i giallorossi stanno muovendo già i primi passi. Come scrive tuttomercatoweb, sembra però complicarsi la pista che porta ad Alessio Cragno. Il portiere del Cagliari è stato, numeri alla mano, uno dei migliori del campionato e i giallorossi l’hanno da tempo individuato come numero uno perfetto. La società sarda però non sembra intenzionata a privarsi del suo talento e sarebbe pronta a rinnovargli il contratto. In ogni caso, strapparlo ai rossoblù costerà tanto.