Mercato Roma, Petrachi si avvicina. Ma Cairo chiede un indennizzo

Continua il corteggiamento a distanza tra la Roma e Gianluca Petrachi. Una trattativa in fase avanzata, che però avrà bisogno eventualmente di un sacrificio. Secondo quanto affermato da Alessandro Vocalelli dalle frequenze di Radio Radio, la Roma dovrà infatti trovare una formula economica con il Presidente Cairo, oppure mettere sul piatto delle trattative qualche promessa della Primavera, per riuscire a liberare l’attuale diesse granata dal suo contratto. Alla base di questo accordo non ci sarebbe una questione economica tra i club, ma una di principio, dal momento che il Presidente Cairo sarebbe rimasto scottato dai fitti colloqui tra Roma e Petrachi nonostante il contratto in essere con il diesse. Un ‘risarcimento’ quindi che i giallorossi potrebbero accettare, per avvicinarsi al direttore sportivo e consolidare ancor più la strada che porterebbe ad Antonio Conte.