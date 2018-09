Mercato Roma, Monchi svela una clausola rescissoria sul suo contratto: “Ma non ci penso”

A mercato chiuso, a fare notizia per la Roma è il ds Monchi. Non in relazione all’acquisto di nuovi giocatori, ma a se stesso. “Ho una clausola rescissoria” ha svelato l’ex Siviglia durante un intervento Radio a El Partitazo de Cope. Una novità che non era ancora venuta alla luce, e che potrebbe far gola ai tanti club che vigilano su di lui. Uno di questi è il Barcellona, ma è proprio il ds ad allontanare possibili pensieri di addio: “Non c’è niente, penso solo alla Roma. Il presidente Pallotta ha fiducia in me, io penso al momento della squadra”. Monchi ha un contratto fino al 2021 con la Roma, ma viste le tante critiche e il mercato che ancora non convince, non è detto che si arrivi insieme fino a quella data.