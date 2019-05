Mercato Roma, Lyanco possibile nome low cost per la difesa

Da ieri è iniziato ufficialmente il futuro della Roma. Dopo l’ultima di campionato contro il Parma e l’addio di De Rossi, è attesa a Trigoria una nuova rivoluzione: in attesa di sciogliere le riserve sul nome del tecnico, è più vicino l’arrivo di Petrachi. Il direttore sportivo del Torino conosce bene un nome che può interessare in ottica giallorossa: si tratta di Lyanco, difensore brasiliano dei granata che ha terminato la stagione in prestito al Bologna di Mihajlovic. Può rappresentare un’idea low cost per il reparto arretrato.