Mercato Roma, Defrel rigenerato: ora la Sampdoria pensa al riscatto

Tre gol in cinque partite per tornare a essere decisivo. Gregoire Defrel sembra tornato quello di inizio stagione e adesso il diritto di riscatto dalla Sampdoria non è più utopia. I doriani, riporta Il Secolo XIX, possono comprare il giocatore a giugno versando alla Roma 13 milioni di euro. E se un mese fa questa prospettiva sembrava impossibile da realizzarsi, oggi la situazione si è ribaltata. Dopo l’incidente in macchina Defrel si è rimesso a posto mentalmente, recuperando fiducia e prestazioni.