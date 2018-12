Mercato Roma, dall’Inghilterra: i bookmakers “spingono” Pellegrini al Manchester United

Mentre lui lavora per tornare a disposizione contro il Cagliari, in Inghilterra si continua a parlare del suo futuro. Che Lorenzo Pellegrini sia uno degli uomini dei desideri di Mourinho è cosa risaputa: l’ha cercato in estate, ci riproverà a gennaio. Nei giorni scorsi l’agente Pocetta è stato anche segnalato in terra inglese nelle scorse settimane, confermando però poi l’intenzione di rinnovare con la Roma. A Manchester non si arrendono: l’agenzia di scommesse Coral – riporta il Daily Star – lo “spinge” ai Red Devils, quotando a 2 il suo arrivo nel club di Mourinho già a gennaio. Nella capitale si continua a lavorare al prolungamento del contratto, magari risolvendo anche il nodo della clausola da 30 milioni che pende sul trequartista.