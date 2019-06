Mercato Roma, chiesto Esposito all’Inter come contropartita per Dzeko

Sebastiano Esposito, attaccante, classe 2002, è l’oggetto dei desideri di mercato di tante squadre. Anche Cagliari e Roma hanno fatto il suo nome come contropartita negli affari Barella e Dzeko, ma l’Inter non ci sente e il perché è andato in onda ieri, nella semifinale del campionato Primavera i nerazzurri ha sconfitto la Roma. Come scrive TuttoSport, entrato a metà secondo tempo, con l’Inter sì in vantaggio grazie al rigore (generoso) segnato da Colidio, ma con la Roma che la stava schiacciando dentro l’area, Esposito, migliore in campo, ha deciso il match.