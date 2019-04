Mercato Roma, Bild titola: “Il Bayern Monaco vuole Zaniolo, pronti 50 milioni” – FOTO

Si preannuncia un’estate rovente per la Roma. In attesa di conoscere i prossimi direttore sportivo e allenatore, i giallorossi devono risolvere in fretta la questione Zaniolo. Il rinnovo è ancora in fase di trattativa, ma le campane da fuori continuano ad aumentare. L’ultima arriva dalla Germania. Secondo la Bild, il Bayern Monaco sarebbe pronto a puntare forte sul gioiellino ex Inter la prossima estate. I tedeschi, alla ricerca di un erede di James Rodriguez, mettono sul tavolo 50 milioni di euro per convincere la Roma e battere la concorrenza di Juventus e Manchester City.

Il presidente dei bavaresi Uli Hoeness due settimane fa ha annunciato: “Ringiovaniremo nostra squadra. Sarà la più grande campagna di investimenti che il Bayern abbia mai avuto”. E secondo la Bild sarebbe lo stesso Zaniolo a preferire il Bayern Monaco, vedendo nel club tedesco il posto ideale per crescere a livello internazionale.

Una settimana fa Igor Zaniolo, papà di Nicolò, aveva provato a rassicurare i tifosi una settimana fa spiegando che la volontà del figlio è quella di restare nella capitale. Di fronte a una corte così spietata però, le cose potrebbero cambiare. L’obiettivo della Roma è trattenere il giocatore e renderlo l’uomo immagine per il brand, ma un’eventuale mancata qualificazione alla Champions complicherebbe i piani a Trigoria.