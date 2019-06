Il Genoa dopo aver annunciato nei giorno scorsi il nuovo ds Capozucca, vorrebbe formulare un’offerta concreta alla Roma per Mirko Antonucci. Come riportato da PianetaGenoa1893.net, i liguri, dopo aver sondato le punte della nazionale under 20 Andrea Pinamonti e Gianluca Scamacca, si sarebbero interessato al giovane esterno classe ’99, già trattato in passato dall’ex dirigente sportivo del Frosinone. Su di lui anche il Sassuolo di De Zerbi.